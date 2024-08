36 moko whakawaika me te atua wahine o te whakawa (me o raatau tikanga)

Ko te tohu o te whakawa he tauine kotahi, ko te wahine e mau ana i te hoari, he kanohi matapo, / e mau ana ranei i te tauine. Ko ia waahanga e tohu ana i te tohu o te whakawa he tona atarangi me tona tikanga. Tirohia te tohu o ia tohu kia kitea e koe he hoahoa moko hei tohu i to tuakiri tika.

Kei te whakaatuhia e Libra he taurite i roto i ona whakamaaramatanga - ka kii pea tetahi i nga ahuatanga rereke o te ao - he mea tika. He orite pea, he ngaiotanga, he toenga tinana ranei. Ko tana mahi he whakarite i te taurite i waenga i nga waahanga e rua me te whakamutu i nga pakanga i waenga i nga taha e rua. No reira, mena kei te whakaaro koe ki te moko taumaha, kia mohio koe ma te moko e korero ki a koe kei te tarai koe ki te noho taurite i roto i to koiora.

Ko te wahine kanohi kanohi, ko te tikanga he koti tona, he tohu mo te whakawa matapo. Kaua e wareware kei te pupuri ia i tetahi pauna ki te taurite, hei tohu i te pauna, me tetahi atu - he hoari, hei whakatutuki i tana rerenga korero me te whakahoki mai i te toenga kua ngaro. Ko tenei ahua he whakaahua na te atua atua Themis, te atua atua o te whakawa. Ko te hunga e mau ana i enei moko ka kiia he hunga whakatau kaupapa kore.

Ko te hipoki kanohi e hipoki ana i nga karu he tikanga he matapo te whakawa, engari kaore i te wa tonu te kaimata, a, i tenei keehi kaore te matapo i rite ki te whakaaro.

Ko te hoari he tohu ano mo te tika. Ko etahi o nga pikitia e whakaatu ana i te hoari kua hurihia, ko etahi e whakaatu ana i te raiona, ko te tikanga ko te tika ka puta he kaha.

Ka taea hoki te titiro ki te "karu o te tika" hei tohu mo te tika. Ko nga taangata e mau ana i tenei tuhi ta moko ki o raatau tinana, kei te kawe i te korero a te kanohi kite-katoa, he kanohi mataara e tau ai te rangimarie me te marino o te tangata.

Ko enei moko kei te piki haere te auaha me te maha o nga taangata kei te eke ki o raatau tinana. He pai te tauine i te tuara o runga, i te mea e urunga ana te hoahoa ki roto, engari ka taea hoki te kowhiri i te pouaka, i to ringa ranei. I tetahi atu ringa, ko te ahua o te atua atua Themis ka taea te whakanoho ki tetahi waahi whanui ake, hei tauira, ki runga i te pakihiwi, ki te uma, ki muri ranei.

He aha te take i paingia ai te moko tika me te atua o te tika?

Ko nga moko e whakaatu ana i te kaupapa o te tika me te atua o te tika he mea rongonui na te hohonu o nga tikanga tohu e mau ana, me nga hononga o mua me te ahurea e hono ana ki a raatau.

Te tohu o te tika: Ko te whakaaro o te tika tetahi o nga uara matua i roto i nga hapori maha. Ko te moko o nga unahi me etahi atu tohu o te tika ka waiho hei huarahi hei whakaatu i te whakapono ki te tika, me te hiahia hoki i roto i to oranga. Nga hononga ki te ture me te tika: I roto i nga whakaahua o te atua o te tika, penei i te Tika, ka taea e nga moko te tohu i te whakaute mo te ture, te u ki nga ture me te whakapono ki te hiahia ki te whai i nga tikanga ture. Te tikanga o mua: Ko nga whakaahua ataahua o te atua o te whakawa, penei i a Maya, Themis, Astraea ranei, he hohonu te pakiaka o te hitori me te ahurea o nga iwi maha. Ko nga moko me o raatau whakaahua ka taea te whakaatu i te whakaute mo nga taonga tuku iho me nga tikanga tuku iho. Rehua me te ahua: Ko nga whakaahua o te tika me te atua o te tika ka taea te whakaatu i roto i nga ahua ataahua me te ahuareka o te ahua, ka rongonuihia e te hunga e aroha ana ki te moko hei mahi toi. Nga uara me nga whakapono whaiaro: Mo te tini o nga tangata, ka taea e te moko tika te whakaatu i o raatau whakapono, te whakapono ki te pono me te pono, me te hiahia mo te tika i te ao.

No reira, ko nga moko e whakatapua ana ki te tika me te atua o te tika he mea rongonui na te hohonu o nga tikanga tohu, te ataahua, me te kaha ki te whakaatu i nga whakapono me nga uara o te tangata.