29 moko waehere (me te tikanga o ta raatau)

Ko te paemotu he punaha whakahaere e whakahaerehia ana e te kaimatai karu ahei ki te paanui i nga raina poutu i runga i te tapanga. I whakamahia tuatahihia te punaha i nga tau 1950 a i hangaia ma te kaupapa kia piki ake te kaha o te mahi.

Te tikanga o te moko paemate

I etahi tau kua pahure ake nei, ko te ta moto barcode te ahua o te ahua. He maha kua whakapohehehia e tenei waranga rongonui. I te tuatahi he tohu tuakiri tera, engari mo te nuinga he poroteehe ano ki te kaihoko, he tino whakahe i te hapori kaihoko e noho nei tatou, kei hea tatou katoa, nga hua tauhokohoko me te utu o nga mea katoa. Ko etahi e whakapono noa ana he mahi tutu me te ture kino ki te hapori e noho nei tatou i naianei.

I roto i te teihana rongonui o te pouaka whakaata "Dark Angel" i hangaia i te tau 2000, na James Cameron i hanga, i moko te tuaina o te pane i te tua o tona mahunga na te mea he "hua" whakapapa ia i hangaia hei hoia. I taua wa, i uru tenei ki te tipu o tenei momo ta moko.

Ko te tohu e whakahuatia ana he tino ngawari. He raupapa raina whakarara poutū, he rerekee te rahi me te tawhiti. He maha nga nama me / ranei nga reta kei raro. I te nuinga o te waa ka whakamahia e matou tenei waahi ki te tuu i nga taonga e tohu ana i tetahi mea nui i roto i te koiora o te tangata moko.

Te whanaketanga hangarau

I enei ra, ahakoa ko nga tohu moko pou kei te tono tonu, ko nga moko waehere QR te mea rongonui. He huarahi hou mo te tuhi, ki te tohu ranei i nga mea me te tono motuhake i runga i nga taputapu pukoro.

Te rongonui o te moko paewaehere

Ko te moko barcode he momo moko ahurei me te tino rongonui kua mau i nga whakaaro o te tangata i nga tau tata nei. Ko tenei momo moko he tohu tohu, he rereke nga whakamaoritanga i runga i te horopaki me nga hiahia whaiaro o te kaimau. Anei etahi o nga take i rongonui ai te moko barcode:

Te ahurei me te ahua: Ko nga moko barcode he hoahoa huatau me te hoahoa hou ka taea te ahurei ki ia tangata. Ko tenei momo moko ka taea te mahi i roto i nga momo rereke me nga rereketanga, ka rongonui i waenga i nga hoa aroha moko. Te tohu me te tikanga: Ko nga Waeherehere e hono ana ki te hapori kaihoko me te hanga papatipu, e whakaatu ana pea i te whakahee mo te ahurea kaihoko, he tohu ranei mo te takitahi i roto i te hapori papatipu. He huarahi tenei hei whakaatu i to mana motuhake me to mana motuhake. Nga korero me nga whakamaharatanga whaiaro: Mo etahi tangata, ka taea e te moko barcode te whakamaumahara i nga ra nui, ingoa, huihuinga ranei i roto i to ratau oranga ma te hono atu ki nga hua kaihoko. He huarahi tenei hei whakanui i te tangata, i tetahi huihuinga ranei. Te ngahau me te whakakatakata: Ko etahi ka kowhiri i te moko barcode hei huarahi ki te whakanui i to raatau taketake me te ahua whakakatakata. Ko tenei ahua o te moko ka taea te waatea me te mea ngaro, e kukume ana i te aro me te hanga hiahia. Putanga Hangarau: Ko te moko paewaehere e hiahia ana ki te mahi toi me te mahi hangarau hei hanga i te hua tino. He wero tenei mo nga kaitoi moko, he ataahua hoki ki nga tangata e whakanui ana i te mahi toi me te ngaiotanga.

He rereke nga tikanga me nga whakamaoritanga mo nga moko barcode mo nga tangata rereke, ka tipu haere tonu te rongonui na te mea motuhake me te tohu tohu.

Whakaaro Tattoo

He ngawari enei moko: tuhia noa nga raina ma, he pango te nuinga, hei hanga. Heoi, ka taapirihia e etahi taangata etahi taipitopito, penei i te tae iti, te ahua iti ranei (whetu, ngakau ...), tae atu ki nga mea kino, ki te waehere ano. Kaore e tika kia whai tikanga pai hei whakatutuki i tenei tauira - engari he mea nui kia kaua e tino piri ngatahi nga raina, na te mea ka haere te waa, ka ngaro pea te hoahoa o te moko.

Ka pa ana ki nga waahanga o te tinana e tino whakamahia ana, kaua e miharo ko te tua o te kaki te mea rongonui, engari ko nga ringaringa kei te hiahia nui.