170 moko whetu (me o raatau tikanga): 19 momo

Ko nga whetu tetahi o nga tohu tawhito o te maha o nga ahurea, o nga haahi me nga punaha whakapono i roto i to taatau ao, na tenei ahua tetahi o nga tino kaha o te ao. Ko enei tikanga ka taea e ia ake: hei tauira, akene he hiahia koe ki te tiki moko whetu hei tohu i tetahi whaainga e ngana ana koe ki te whakatutuki, ki tetahi mea ranei kua tutuki i a koe.

I te nuinga o te wa ka honoa nga whetu me etahi atu whakaahua me nga tohu hei whakarei ake i te tikanga o te moko takitahi me te hanga hoahoa uaua ake me te whakamere. Ka taea hoki te taatai ​​i nga moko whetu ki te taera e tohu ana i tetahi ahurea motuhake ma te hono i te ahua ki tetahi waa, waahi, ahurea ranei. Ahakoa te hoahoa moko whetu ka tohua e koe, ka tino mohio he motuhake, he motuhake hoki!

Nga korero moko whetu

Ko nga moko whetu he hitori onamata me te whakamere e toro atu ana ki nga ahurea me nga waa maha. I roto i nga ahurea rereke, kua tohuhia e te whetu nga kaupapa rereke penei i te arahi, te whakamarumaru, te whakamarama wairua, te mohio me te waimarie. Anei etahi korero whakamere mo te hitori o nga moko o te whetu:

Ihipa tawhito: Ko te whetu he tohu mo te atuatanga me te maramatanga wairua. I whakamahia e nga Ihipiana te whetu hei tohu mo te tiaki i te kino me te whakamaharatanga o te huarahi wairua. Nga Kariki tawhito me nga Roma: I hono te whetu ki nga atua me nga toa. Ei hi‘oraa, ua riro te fetia rima ivi, aore ra pentagram, ei tapao no te atua atua o Athena. Haina: I roto i te ahurea Hainamana, i hono te whetu ki te aitua me te waimarie. Ko nga moko whetu he rongonui i waenga i nga tangata e whakapono ana ki te wheturangi. Nga moko whetu i roto i nga tikanga hou: I te taenga mai o nga moko i roto i nga tikanga o te Tai Hauauru, kua waiho te whetu hei kaupapa rongonui. He maha nga wa e pa ana ki nga moemoea, nga tumanako me nga hiahia. Ko enei momo moko he rereke nga momo me nga tikanga i runga i te hoahoa me te horopaki.

Ka taea te mahi moko whetu i roto i nga momo momo, mai i te ngawari me te iti ki te uaua me te tae. He rereke nga tikanga mo nga tangata rereke, e whakaatu ana i o raatau whakapono, moemoea me te huarahi ora.

Te tikanga o te moko whetu

I te nuinga, ko te nuinga o nga hoahoa whetu rongonui ko nga tikanga e whai ake nei:

Hiahia

Paetae

He waimarie pai

He motuhake

Te Challenge

Taurite

Te takitahi

Ka ora te mate pukupuku o te uma

He mema o te Ope Hoia Moana ranei

Te kaingākau whakaata ataata

Panoni / whakapono

Nga rereketanga o nga whakaahua whetu

1. Moko whetu paku

Ko te taatai ​​whetu iti ka mohio ake - ka mutu, ko te whetu tetahi o nga tohu nui o nga ahurea me nga haahi o te ao! Ma te taapiri i nga hua kanapa ka whakaatu i to ahuatanga whakahirahira, ka whakaatu ranei kua mahi koe i tetahi mea nui, whai kiko ranei i roto i to koiora.

2. Te moko o te whetu kopere te komete ranei.

He whetu hinga, he comets ranei, kia tika ai te whakaatu, he tohu no te waimarie. Koinei te take ka taea e te hoahoa tattoo whetu te tohu mo to waimarie.

3. Te moko Piripi te ra me nga whetu (e toru nga whetu me te ra kotahi).

Ko tenei ahua, e puta mai ana i te haki o Philippines, he moko e paingia ana e nga taangata whakapapa, tuku iho ranei ... I roto i tenei ahua, e waru nga hihi o te ra, he tohu mo tetahi kawanatanga i Philippines, me nga whetu e toru e tohu ana i tetahi o nga roopu motu nui e toru i Philippines.

4. Te moko kei te ahua o te whetu Celtic.

Pēnei i te moko whetu a te iwi, ko nga moko whetu o Celtic he mea whakaranu e rua nga momo moko tawhito - nga whetu me te taera Celtic - i roto i te hoahoa nui. Ma te moko whetu o Celtic e whakaohooho ana, ka taea e koe te tohu i to taonga tuku iho, te whakanui ranei i te tikanga o te honohono me te mutunga kore me te weawe motuhake a Celtic.

5. Moko whetu whero me te mangu.

Ko tetahi o nga moko whetu whetu e mohiotia ana ko te whetu whero me te pango , e tino paingia ana e te US Navy me te Coast Guard. Ko tenei hoahoa whetu motuhake e hono ana i te ahua whetu e rima-tohu o te haki US me nga tae pango me te whero o te kapehu e kitea ana i runga i nga mahere moana. Ko tenei tattoo whetu he tohu mo te hokinga mai ki te kaainga kua ngaro atu.

6. Whetu mawhero o te moko.

Ko te moko whetu mawhero he tohu i te pakanga o te tangata me te mate pukupuku o te u, he rereke ke ki te moko riipene tuku iho. Ae ra, ka huria ana ki te pango, i roto i te ta moko whetu, ka whetu whetu "punk rock", "tohu" ranei mo te pakanga me te mate pukupuku o te u, ka rereke te rereketanga o te tattoo whetu. hoahoa

7. Moko me te whetu papura.

Ko te moko whetu papura tetahi ara hei whakaatu i to tuakiri ma te tae me te tohu taiao o te whetu. Ko te Waiporoporo he huinga o te kaha mura o te whero me te marino o te kikorangi; Na, ko te papura e tohu ana i te taurite o nga ahuatanga me nga kare a roto. Kaore pea koinei te ahuatanga maori o te nuinga o nga taangata, engari ko te whetu te mea tuatahi e whakaatu ana i nga hiahia me nga wawata. Koinei te take o te tohu taapiri o te pauna o te papura me te hiahia taiao o te whetu, na tenei hoahoa i taatai ​​tika mo te hunga e rapu ana i te rangimarie o te hinengaro me te pauna.

8. Whetu moko me te tohita.

I roto i te tohu kararehe, te tiimatanga he tohu i te taurite, te takitahi me te rangatiratanga. Ma ona pekerangi e ahei ai te huna i roto i te tarutaru roroa o te mania o Awherika, e huna ana i nga kaiwhaiwhai me te tiaki i te kararehe. Ko te hunga e hiahia ana ki te whakakotahi i te tohu kaha o tenei kararehe me te tohu kaha ano o te whetu ka taea ma tenei i roto i nga tini huarahi.

9. Pepeha me te moko whetu

Ko nga purerehua e kitea ana he tohu mo te whanautanga ano; no reira, ko te hono o enei pepeke metamorphosing me nga whetu ka taea te hanga i tetahi ahua motuhake hei tohu i te whanautanga hou me te whai i etahi whaainga e whakaatuhia ana e nga whetu.

10. Moko whetu me nga kapua.

Ko nga kapua he tohu i nga mea rereke. в rerekē ahurea me nga korero pakiwaitara. Hei tauira, i roto i nga korero pakiwaiki a Kariki me a Roma, ko nga kapua te kaainga o nga atua, aa he maha nga taangata o enei ra e whakapono ana ko nga kapua he tohu kore, he morearea ranei kei mua. Heoi, i runga i taau e hiahia ana kia whakaatuhia e nga kapua, ka whai tohu to whetu me to moko kapua tetahi o nga tikanga rereke. Hei tauira, ko te tuhi e whakaatu ana i nga whetu i te rangi kikii ana i nga kapua tupuhi ka whakaatu kua haere koe i roto i nga wa uaua ki te whakatutuki i o whainga. Ko tetahi hoahoa, e wheturangitia ana i nga whetu kowhai i te waahi kapua ma, ko te tikanga ko era kua ngaro i a koe kei roto i tetahi ao pai ake.

11. Puawai tattoo me te whetu.

Ka taea e nga putiputi te tohu i te tipu me te whanaketanga; no reira ko te whakauru i tenei ahua ki te hoahoa tattoo whetu he huarahi pai ki te taapiri i te taumata o te tikanga. I te nuinga o te wa ka whakamahia nga whetu hei tohu i nga whainga me nga wawata, na te whakakotahi i nga mea e rua ka whakaatu i te tipu ake o te tangata i tutuki i a koe mo o whaainga. Hei tauira, ko nga rengarenga e tohu ana i te huautanga o nga ahurea Kariki me Ihipa i mua ; Koinei te take ma te tuhi rengarenga me te whetu hei tohu mo te wahine me tana tamaiti.

12. Te angaanga me te moko whetu

Ka taea e tenei moko te tohu ki te wikitoria i te mate, ki te wikitoria ranei i nga whara, na te mea ko te angaanga te tohu i te mate me te whetu hei tohu i te whakatutukitanga o tetahi mahi uaua. Ma tetahi atu tuhinga pea e whakaatu te haki kaitiora rongonui, e whakaatu ana i te angaanga i runga i tetahi whetu i roto i te momo moana: ka taea te whakaatu i te takirua o nga mana e whakahaere ana i o taatau ao: te hiahia ki te herekore, ki te whakatutuki ranei i nga mea e tatari ana ki a tatou.

13. Patupaiarehe me te moko whetu

Ko tenei tattoo whetu he ahua wahine tonu, he maha nga wa e whakaatu ana i te whakaaro o te kaakahu, ki te hiahia ranei kia pai ake te pono. Ko te patupaiarehe me te whetu whakaahua pea hei tohu i te patupaiarehe e noho ana i runga i te kowhititanga marama me nga whetu piataata i mua i a ia: ko te hiahia o te patupaiarehe ki tetahi mea nui ake ka kitea i runga i tona mata kua tukua iho, a ko nga whetu hei tohu i tana moemoea mo meake nei . Ko tetahi atu hoahoa tattoo ataahua he rererangi e rere ana i waenga i nga whetu hei whakaatu i to whakapono ki a koe ano me to ahunga whakamua ki o whainga.

14. Te ngakau moko me te whetu

Ko te moko ngakau me te whetu tetahi korero tino ngahau, pai, pai hoki ki te ao: he ataahua te ora, ka kite koe i nga mea papai o nga mea me nga taangata!

15. Moko me te whetu me te raihi.

Ko te taapiri i nga whetu ki te moko waina ka taea te whakanui ake i te tikanga me te hihiko o te tirohanga. He maha nga huarahi hei taapiri i nga whetu ki te hoahoa tipu piki; hei tauira, kaua ki nga rau, ki nga putiputi ranei, ka taea e koe te whakanoho whetu ki te tipu: hei tohu ko nga whainga kua tutuki i a koe. Ka taea te whakahou i tenei tattoo mo nga tau kua hipa kia kitea ai to ahunga whakamua katoa!

16. Whetu moko me te mataono.

Ka taea e te dice te tohu i nga peti, te morearea me te waimarie. ... Ko te moko taarua i te taha o te ika whetu tetahi ahuatanga pea i te ahurea moana: he maha nga kaumoana, kaitiora me nga apiha manuao i takaro i nga mataono me etahi atu taakaro petipeti tae atu ki te waa i nga haerenga roa.

17. Te moko ripeka me te whetu

Ko te tiki i te taatai ​​ripeka me te whetu tetahi huarahi pai hei mahara ki taau e aroha nei kua ngaro na koe me te whakaatu i to whakapono ka hono mai ano koe i tetahi ra (penei i te ahua Karaitiana o te ripeka). Ko tetahi huarahi ki te whakariterite i tenei moko ko te taapiri i nga tuhinga tuatahi a te tangata, te ra whanau ranei o roto, o te whetu ranei, te tuku ranei i tetahi korero penei i te "okioki i te rangimarie" i tuhia i raro i te ripeka.

18. Whetu moko a Rawiri

Whetu a Rawiri - he tohu nui mo te Huda. I roto i te Tiamana o Tiamana, me mau nga Hurai ki tenei tohu ka tuia ki o ratau kakahu kia kitea ai i nga wa katoa. Koinei te moko tino pai mo te hunga e hiahia ana ki te whakaatu i to ratou whakapono Hurai. Ka taea te whakarereke i a koe ano hei whakaatu i to whakapono ake me nga kaupapa o o whakapono. Hei tauira, ko te whetu ahurei o te hoahoa moko a David ka waiho hei reta Hiperu, he kupu poto ranei kei roto i te whetu. Akene he kupu, he whakaaro ranei he mea nui ki a koe, ko nga korero tuatahi ranei a tetahi kua ngaro koe.

19. Whetu Whaowai Tattoo

Ka taea e te ahi te whakaatu i te riri, te riri, te hiahia, te panoni me te panoni, me to hiahia ki te whakatutuki i o whainga ahakoa te utu. Ko te whakakotahitanga o nga whetu me nga mura o te hoahoa moko ka whakaatu kua tutuki i a koe to angitu, kua haere ranei koe i roto i te mura o te ao, ka kaha ake to kaha ake i mua atu.