Anahera nama 48

Ko te nama anahera 48 he huinga o te kaha me nga huanga o nga nama 4 me te 8. Ko te nama tuawha e mau ana i nga uara o te pono me te pono, te whakatutukitanga me te angitu, nga uara pono, te whakapau kaha me te whakatau, te whakapau kaha me te whai kiko, me te hanga i tetahi turanga pakari mo to wa kei te heke mai, mo to wa kei te heke mai me etahi atu. Ko te nama 4 e tohu ana hoki mo o tatou hiahia me nga mea e akiaki ana i a tatou ki te mahi. I tetahi atu taha, ko te nama anahera 8 e pa ana ki te aoiao na roto i te wheako ora, te pono me te motuhake, te mohio me te kaha o roto, te whakatutukitanga o te pai me te taonga na roto i te ture o te kukume, Karma - te ture wairua o te ao i te Ao - te take me te painga. , hoatu me te whiwhi.

Anahera nama 48 he korero mai i ou Anahera kei te tata te mutunga o tetahi huringa, wahanga ranei o to oranga. Heoi, kare e roa ka utua koe mo o mahi kaha. Kaua e mataku ki te kore, ki te ngaro ranei, na te mea kei te tata mai te mutunga ka tohu koe i te timatanga hou me te whai waahi nui atu. Ko o angitu me o whakatutukitanga ka whakawhiwhia koe ki nga manaakitanga me te utu ki a koe i roto i nga huarahi maha.

Ko te anahera nama 48 pea e kii ana ko nga anahera o te angitu kei nga taha katoa ka haere tahi koe i a koe e haere ana i roto i nga huringa pai e haere ake nei i roto i to koiora. Kei te tono nga anahera ki a koe kia peia atu nga mataku mo to ahuatanga putea me te huri hei kaha marama. Kaore koe e mataku na te mea ka whakawhiwhia nga mea katoa e hiahia ana koe.

Ko te nama 48 e kawe ana i te korero ko te whakapau kaha me te whakapau kaha i mahia e koe ki te noho i to oranga anake i runga i o whakapono me o whakaaro kua tino rite koe ki to kaupapa wairua me te kaupapa a te Atua i roto i te ao. No reira, ka rere to oranga i roto i te nui me te pai i te wa e haere tonu ana koe me te haere tonu i runga i to huarahi i whiriwhiria. Whakawhirinaki ki te tautoko a nga anahera me nga kaiarahi e hoatu ana e ratou ki a koe hei arahi ia koe. Kia mahara he maha nga wa ka rongo koe i a raatau.

Ko te nama anahera 48 e tohu ana hoki ki te nama 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Ko te marama i roto i ahau e tuohu ana ki te marama i roto i a koe.