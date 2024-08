Anahera nama 45

Ko te nama anahera 45 he huinga o nga huanga me te kaha o nga nama 5 me te 4. Ko te anahera tokowha e tuku ana ki a koe nga wiri o te matauranga parapara me te whakaaro nui o roto, te pumau me te mohio, te whakatutukitanga me te angitu, te hanga i te turanga pakari mo tatou me etahi atu. , te whakapau kaha me te kawenga, o tatou hiahia me nga mea e akiaki ana, e whakahihiri ana i a tatou ki te mahi, me te Energy o nga Archangels. Ko te anahera nama 5, i tetahi atu taha, e awehia ana e te maia, te morearea me te rereketanga, te aukume, te urutau, te whakaaro, nga akoranga i akohia mai i nga akoranga o te ao, te herekoretanga o te tangata, te whai rawa, te kaha ki te urutau ki nga huringa matua o te ao.

Ko te Anahera nama 45 he korero mai i ou Anahera mo te manaaki me te manaaki i nga mea i roto i to oranga e whakanui ana, e whakaae ana ko wai koe - to ahua noho me nga whiringa ka mahia e koe mo te po. Kia rite mo nga huringa e haere mai ana ka whai waahi nui ki a koe ka tuu koe ki te huarahi tika. Me whakapono ko enei huringa ka kawea mai nga mea pai ki nga ahuatanga katoa o to oranga.