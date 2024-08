Anahera nama 25 - Numerology. Tau karere huna 25.

Anahera nama 25

E hia nga wa ka kite koe i te nama 25 i nga momo waahi matapōkere katoa? Kei te timata pea koe ki te whakaaro i tenei wa kua tae mai koe, ehara i te mea ohorere. A ka tika koe, kaore, kaore koe i te haurangi. Ua ite anei oe e te vai ra teie numera i roto i to oe oraraa, peneia‘e ei tapao e ei poroi na te mau melahi?

Ko te nama anahera 25 e kawe ana i nga wiri me nga huanga o te nama 2 me te nama 5. Ko te nama tuarua e mau ana i nga kaha o te whanaungatanga kore, te tohu tohu, te whakatau ine na roto i te mohio me te whakaaro. te mahi tahi me te mahi tahi, te mohio, te tupato me te maia. Ka taea hoki e tenei nama te korero mo to kaupapa mo to oranga me to misioni wairua. I tetahi atu taha, ko te anahera tokorima e tohu ana i nga huringa nui me nga huarahi hou me nga whai waahi ki te hanga i nga huringa ora pai, te herekore, te motuhake, te hihiri, te urutau me te whai kiko, te whai whakaaro me nga akoranga o te ao i akohia mai i nga wheako.

Ma te whakaatu i te nama 25, ka hiahia nga Anahera ki te whakatenatena ia koe ki te mahi i nga huringa nui i roto i to oranga. Ka kawea mai e koe he maha o nga waahi me nga waahi hou, me te whakapai ake i to kounga o to oranga i roto i te ahua ataahua, whakahihiri. Ko te anahera nama 25 e kii ana ko enei huringa ka tino awhina i a koe ki te whai i to kaupapa wairua me te kaupapa a te Atua i roto i te ao. Ko te nama 25 e tino tata ana ki te nama anahera 7 (2+5=7).

Ko te anahera nama 25 e kawe ana i te korero mo te pupuri i te whakapono ki o kaha me te whakawhirinaki ki o kaha. Ko te hiahia o nga anahera kia kaha koe, kia u tonu ki nga huringa e haere ake nei, ahakoa he aha te mea ka puta, hei painga mo koe. Ko enei ahuatanga katoa ka tino miharo koe me te whai i tetahi akoranga ohorere, engari kia mohio koe ki te ahua pai o enei huringa. Kia mohio koe kei te noho haumaru koe i nga wa katoa, ka tiakina koe e nga Anahera i enei wa katoa e haere mai ana.

He maha nga wa ka kite koe i etahi tau? Korerohia mai mo to wheako ki te tukurua i nga tau. He aha nga nama e hiahia ana koe ki te mohio atu? Tena koa ki te korero, ki te patapatai me te korerorero.

Namaste. Ko te marama i roto i ahau e tuohu ana ki te marama i roto i a koe.