Anahera nama 24 - Numerology o te tau me te tikanga anahera o te nama 24.

Anahera nama 24

Ko te nama anahera 24 ko te wiri o te nama 2 me te nama 4. Ko te nama tuarua e pa ana ki te kaha o te pauna, te taurite, te taurite, te takirua (ruarua), te whanaungatanga me te whanaungatanga (ehara i te aroha noa), te mahi tahi me te takawaenga, te mahi tahi e ta outou misioni pae varua e pae varua, te tumu hanahana o te oraraa. Ko te anahera #4, i tetahi atu taha, kei a ia nga wiri o te whakahaere, te whai kiko, te pono, te kawenga, te pono, te tapatahi, te whakaaro nui o roto, me te whakapau kaha ki te hanga turanga pakari mo to wa kei te heke mai. Ko te kaha o te 24 e hono ana ano ki to hiahia, me whai waahi koe ki te whakamahere i to wa kei te heke mai. He tohu ano tenei nama mo nga Anahera. E nehenehe atoa te numera melahi 6 e faahiti i te numera 2 (4 + 6 = XNUMX).

Ko te nama anahera 24 he korero hei whakamaumahara ki a koe ki te whakarongo ki to whakaaro me to whakaaro o roto. Whakawhirinaki ki nga anahera na te mea ko te tikanga ki te whakarato ki a koe nga mea katoa e hiahiatia ana e koe i roto i to oranga o ia ra i a koe e aro ana ki te whakatutuki i o whaainga me o hiahia. Kia mau ki te whakapono me te whakawhirinaki ki nga mea ka taea e nga anahera, makahia o awangawanga me o mataku ki runga i nga anahera ki te huri i a raatau ka whiwhi whakaora. Tonoa nga Anahera mo te awhina me te tiaki ina hiahia koe ki te hiahia koe ki te mohio kei reira ratou ki te tautoko ia koe.

Ko te nama 24 he korero mai i o Anahera kia tukuna he tohu ki a koe kia haere tonu o mahi o naianei i runga i te ngakau nui me te hikaka. Whakapono ki a koe ano, ki o kaha me o pukenga kia angitu ai, kia tutuki ai o wawata me o hiahia. Whakawhirinaki kei o ringaringa noa o whainga, me kaha tonu koe, kei runga koe i te huarahi tika.

Mena ka kite koe i te nama anahera 24, he maha nga wa ka tukuna atu e nga anahera ki a koe nga kaha tautoko pai hei whakanui ake i to maiatanga, to whakaaro me to maia. Ko te mahi, te kaha me te kaha i hoatu e koe ki a koe i roto i nga ahuatanga maha o mua ka hoatu he turanga pakari mo te oranga pumau. Kei te tono nga anahera kia whakawhirinaki koe ki a koe me to whakaaro. Kia mohio kei runga koe i te huarahi tika i roto i te ao inaianei.

Namaste.