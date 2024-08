Anahera nama 22 - Numerology. He aha te korero kei muri i te nama matua 22?

Anahera nama 22

Anahera nama 22 ka mau i te wiri me te kaha o te nama 2, engari ka whakanuia. I te nuinga o te wa ka "whakawhanake" tatou, he maha nga wa tuatahi, ka kite i te nama 2, ka 22, katahi ka whai ake: 222. Heoi, he maha nga tangata ka timata ki te aro me te kite i etahi ritenga anake ki te nama 222. Ko te nama 2 e hono ana. me te misioni o to wairua me to "tuanga" atua Aka te kaupapa o te ora. He wiri te ahua o tenei ahua: te kotahitanga, te whanaungatanga me te whanaungatanga (ehara i te mea aroha anake), te tairongo, te takakau, te pai, te ngakau kore, te kaha ki te urutau ki nga ahuatanga, te mohio. Ko te nama 22 e kawe mai ana i te kaha o te whakaaro, te kotahitanga me te taurite, te whanaketanga, te ratonga, te takawaenga, te urutau, te aroha, te kawenga, te kare-a-roto, te whakaaro, te kaha whaiaro, te whanaketanga, te whanaketanga. He tohu ano hoki tenei nama ki te whakatutuki i o hiahia me o wawata, ko te maha o te mana, te kaha me nga whakatutukitanga. Ko nga anahera, na roto i te nama 22, e hiahia ana ki te whakatenatena i a koe ki te whakapau kaha ki te kaupapa o to wairua me te huarahi wairua o te whanaketanga.

Tau 22 koinei te nama toa. Ko tana ahua ka mau mai i nga waahi me nga waahi ka taea e koe te hanga ngawari i to wa kei te heke mai. Ko te nama anahera 4 no konei ano, engari i roto i tona wiri he mea ke atu i te ahua iti rawa o te nama 22 i tenei waahanga.

Ka taea e te anahera nama 22 te ora me te whakatutuki i nga moemoea, nga whaainga me nga wawata. Na roto i tenei nama, ka kawe nga Anahera i tetahi korero, e tono ana ki a koe kia titiro whanui atu ki to oranga, whiriwhiri i te whainga mutunga me te ngana ki te whai i nga mahi iti. Te arotahi ki nga mea iti me nga korero, e ngana ana ki te whakatutuki i to whainga, a ka roa ka kite koe i te pikitia e hiahiatia ana o te pono i mua i a koe i roto i tona kororia katoa. Te faaitoito ra te numera 22 ia oe ia pee i ta oe mau faanahoraa eiaha noa i te pae materia, i te pae varua atoa râ. Me u tonu koe ki o whakapono me te pupuri i te tirohanga pai me te whakaaro pai kia mau tonu ai te mahi o te whakaaturanga o te mooni kei te haere tonu.

Ko te nama 22 he karere mai i nga anahera e akiaki ana i a koe kia aro ki te rangimarie, te pai, te rangimarie me te taurite i nga wahanga katoa o to oranga. A tapea maite i ta oe mau tiaturiraa e a faaohipa i te reira, ma te haamana‘o i te reira ia rave ana‘e i te mau faaotiraa a muri a‘e. Kei a koe nga tumanakohanga nui me te taurangi o te angitu, ki te pupuri koe i to whainga me te arotahi me te whai i to whakaaro nui me to hinengaro, ka kukume koe i nga mea katoa e hiahia ana koe ki roto i to mooni.

Tena koa korero mai mo to wheako. He maha nga tau ka kitea e koe? Me tuhi ahau mo wai?

Namaste. Ko te atua i roto i ahau e tuohu ana ki te atua kei roto i a koe.