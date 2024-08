Anahera nama 15 - Numerology. Ua hunahia te poroi a te melahi i te numera 15.

Anahera nama 15

i roto i 15 tau kei te tuku korero nga anahera ki a koe e tohu ana ko o whakaaro me o whakaaro kei te arahi ia koe ki nga huringa e tika ana mo to oranga. Kei te karanga o anahera ki a koe ki te whiriwhiri i nga whiringa oranga pai. Ma nga anahera koe e arahi me te tautoko puta noa i te mahi o enei huringa tino nui. I te mutunga, kaua e manukanuka ki enei huringa nui. E ite oioi outou e e faufaa-rahi-hia ratou eiaha noa no outou, no vetahi ê atoa râ. Ka whakarerea e koe nga tikanga kino tawhito me o herenga takitahi, me te whai waahi mo tetahi mea hou ka tae mai ki to oranga.

Anahera nama 15 he ranunga o nga wiri o te nama 1 me te nama 5. Ko te waahanga e tohu ana i nga timatanga hou, i nga whakatutukitanga, i nga mahi, i te angitu, i te pakari, i te manawanui. Ko te Angelic Five, i tetahi atu taha, e tohu ana i te kaha o te hihiko urutau, te huringa nui, te urutau ki te ahuatanga, te huringa nui, te whai kiko, te whakaaro pai, te whakaae ki nga whiringa oranga, me te whai whakaaro. Ka akiaki hoki tenei tau ki a koe ki te mahi i a koe ano, i runga i te huarahi motuhake me te motuhake. Kaua e whakarereke i to whanonga i raro i te mana o te whakaaro o tetahi atu, ki te kore e whakapataritari i tetahi. Ko nga nama 1 me te 5 e hangai ana i te wiri o te nama 15, e whakamarama ana i te kaha o te aroha, o te auahatanga, o te mana motuhake, o te whakaako i etahi atu, me te pa ana ki te aro ki nga kaha wairua teitei ake. E nehenehe atoa te numera 15 e tapao i te numera melahi 6 (1 + 5 = 6).

Ko te anahera nama 15 hoki e kawe ana te korero kia aro tonu o whakaaro me o mahi ki o whainga me o wawata. Ma tenei ka awhina koe ki te whakauru mai ki roto i to koiora ehara i to hiahia noa iho, engari ka taea ano e koe te hanga i o tino kaupapa wairua. Whakamahia te whakakitenga me nga whakapumautanga pai kia tino marama ki te kaupapa, me te tatari mo te mahi o te ture kukume.

Ma te whakaatu i te nama 15, ka hiahia ano nga Anahera ki te tuku tohu ki a koe ki te timata ki te whakamahi i to whakaaro me to manawanui (kei a koe pea mena ka kite koe i tenei tau) i te wa e whakatau ana koe i to huarahi oranga me to oranga. Ko tenei tau e whakamahara ana ko koe anake te mohio ki nga hiahia pono i roto i to ngakau. Kei a koe he taranata, he matauranga o roto me te mohio, me nga pukenga e taea ai e koe te whakatutuki i nga mea katoa e hiahia ana koe me te tohe.

Tena koa korero mai ki a au to wheako ki nga nama noa. Namaste.