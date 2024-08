Ko tenei Whakakore i muri i te raumati ko te whakaara ano i to kiri e hiahia ana mo te hinga

Ahakoa ka roa te raumati tae noa ki te mutunga o Hepetema, me titiro tatou, kei te poroporoaki te katoa ki te waa whai muri i te Ra Reipa. Te tihi o te rarangi mahi mo te takahanga takahanga? Homai ki o matou kiri he aroha e tino hiahiatia ana i muri i te wa o te whakamahana o te raumati. Whakaarohia: he maha nga rahunga i roto puna kaukau me te maota, e toru marama o nga mea katoa mawhero me te nui rawa atu pea kaukau. Ahakoa kei te pai to tatou whakapono te whakamarumaru ra te raumati katoa, nga mea penei pores purutia, kiri maroke, ko te kino o te ra me nga ngutu karekau ka tino awangawanga i te mutunga o Akuhata. Waimarie, ko nga mea katoa hei whakahou i to kiri ko etahi huringa ki to mahi tiaki kiri raumati o naianei. Kei te hiahia koe i tetahi aratohu iti? Pānuihia mo nga tohutohu mo te horoi i to kiri i muri i te raumati.

Pores hohonu ma

I muri i nga marama o te wera me te makuku, kua kite pea koe i te werawera, te paru, me te hinu e tipu ana ki runga i te mata o to kiri. Ko to werawera, i konatunatua ki te ahua me te parahanga, ka pa te mate ki to kanohi ka paopao nga pores. Hei whakapai ake i te ahua o nga pores me te aukati i nga pakarutanga, horoia to kanohi ki te kanohi horoi. Ko tetahi o a maatau tino pai ko Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, he mea hanga ki te Amazonian White Clay hei awhina i te horoi kiri, te tango i nga poke, te whakaheke i te hanga sebum, me te whakatiki i nga pores.

Whakamakuku, whakamakuku, whakamakuku

Tino, he tino nui ta matou. Kei te korero matou ki nga kirīmi po, kirīmi ra, kirīmi SPF, hinu, kirīmi tinana... te nui ake te pai. Ko te maaota, te wai tote, me nga hihi UV ka whakamaroke i to kiri, na kaua e mataku ki te tono moisturizer. Ko te CeraVe Moisturizing Cream he kakano kakano kaore i te hinuhinu me te whakauru ki nga mea whai hua penei i te whakangao i te waikawa hyaluronic me nga ceramides hei awhina i te whakatikatika me te pupuri i te arai taiao o te kiri. Ka taea hoki te whakamahi ki te mata me te tinana.

Te whakatika i nga pakaru o te ra

I te wa ka tiimata te memeha o to rama raumati, ka tiimata pea koe ki te kite i etahi tohu o te kino o te ra—whakaarohia he pakaka hou, he wahi pouri, he kiri koretake ranei. Kia aroha mai, kare e taea e koe te huri i te kino i puta mai i nga hihi UV (no reira he mea nui ki te whakamau i te whakamarumaru ra i ia ra), engari ka taea e koe te whakaiti i nga tohu ka kitea o te kino o te ra ki te mata o te kiri me te serum huaora C pera i a La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Facial Serum. Ka whakatika te kiri me te kakano, ka waiho kia maeneene me te wai.

Whakamahia nga antioxidants me te whakamarumaru ra

Ka pa te kino o te ra i te tau katoa, ahakoa i te ngahuru me te takurua, no reira kaua e pekehia te whakamarumaru ra. Tirohia te La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 mo te tino whakamarumaru, he pai hoki mo nga momo kiri katoa, tae atu ki te tairongo. Mo te whakamarumaru atu ki nga kaitukino o te taiao me te whakaiti i nga tohu ka kitea o te koroheketanga, honoa to whakamarumaru ra ki te serum whai hua antioxidant penei i te SkinCeuticals CE Ferulic.

Whakanuia to kiri

He mea nui tonu te whakakoi, engari he mea tino tika ina ngana ana koe ki te whakahou i to kiri i muri i te wa roa, te wa werawera. Ko tetahi o a maatau tino pai ko te ZO Skin Health nga papa whakahou kiri. He whakamomori matū e tango ana i nga pūtau kiri mate mai i te mata o te kiri, ka whakaheke i te nui o te hinu i te wa e marie ana, e whakaahuru ana i te kiri. Mo te tinana, whakamatauria te Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Ko tenei kirikiri tinana pai ka tango i nga kiri kiri mate mai i te mata o te kiri me te kore e whakamaroke. Ma nga matūriki whakakoi o nga kakano apricot me nga mea whakamomori, ka ngohe, ka maeneene te kiri.

Me atawhai koe

Whawhaihia nga ngutu maroke ma te whakauru i te kirikiri ngutu whakamomori ki roto i o mahinga hei awhina i te whakakore i te kiri maroke me te kiri kiri i runga i ou ngutu me te whakarite mo te whakamakuku ano. I muri i te whakakorikori i ou ngutu, hoatu ki a ratou te makuku e hiahiatia ana e ratou me te parani ngutu whangai, te rakau, te tae (he aha taau e pai ai) kei roto nga kai penei i te huaora E, te hinu, te aloe vera ranei. Hei tauira, whakamatautauhia te Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, he mea hanga ki te huaora E, te honi acacia, te ware pi me te hinu kakano rosehip hei whakaiti i te ahua o nga raina pai me nga korukoru huri noa i nga ngutu, ka waiho kia maeneene, kia makuku, kia puru.