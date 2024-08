42 Moko mo te whaea me te kotiro (me te tikanga)

Ko nga moko he ahua ahua kua tipu ake i roto i nga tau, a, i tenei ra he maha nga tangata e whiriwhiri ana ki te tono hoahoa rereke ki o ratou kiri hei tohu i tetahi mea motuhake. Ko te whanaungatanga i waenganui i te whaea me te tamahine he tino motuhake, he whai tikanga hoki, a, ko te kimi i te moko e whakaatu ana i taua hononga he whakaaro pai ki te whakanui. No reira i tenei ra i runga i tenei blog e hiahia ana matou ki te whakarato ki a koe etahi momo hoahoa mai i moko mo mama me te tamahine tino motuhake ka taea e koe te whakahihiko me te whai whakaaro ki te kimi moko e pai ana koe me to tamahine. No reira koa ki tenei blog hauhautanga ka kitea nga moko miiharo.

Ko nga moko he huarahi pai hei tohu i tetahi mea motuhake i runga i te kiri, ahakoa he hoahoa ngawari me etahi huānga, he tauira uaua ranei me te maha o nga tae me te maha o nga huānga, ka tohu te moko i tetahi mea motuhake ki a koe. Ko te rapu i tetahi hoahoa motuhake e pai ana ki a koe me te tikanga he mea motuhake he whakaaro pai na reira i roto i tenei blog ka whakaatu atu ki a koe etahi hoahoa moko tino pai. Kei raro ka whakaatu matou ki a koe i te whiringa whaea moko tamahine pai, ka taea e koe te tiki whakaaro tino auaha me te whakahihiri ki te rapu hoahoa e tino pai ana mo koe. Kia pai ki a raatau me te whiriwhiri i te hoahoa e pai ana koe.

Ko nga puawai he whakaaro pai mo te moko mama me te tohu i te aroha kei a raatau. I konei ka waiho e matou he tauira o te moko tino motuhake ka taea e koe te whakatenatena.

Ka aroha nga whaea me nga tamahine ki a raua ano ki te marama me te hokinga mai, ka tika te moko whakamaharatanga orotika penei i te whakaahua.

Karekau he mea e whakakotahi ai i te whaea me nga tamahine penei i te moko whai kiko, ina koa he moko whai tikanga me te taha wairua.

Ko enei moko ngawari, kei roto ko nga kupu o te waiata mutunga kore e waiatatia ana e nga matua ki a ratau pepi, ka taea e te whaea me te tamahine te noho takitahi i te wa e hono tonu ana.

Kaua rawa e kahakina ki enei moko ringa ataahua, huatau. He pai ki ahau te whakahuahua pango me te ma, he mea tuku iho engari he hihiri.

Ko etahi o nga hononga whaea-tamahine he tino tohu, he toronga tetahi ki tetahi. He pai ki ahau te haere o tenei kahui manu mai i te whaea ki te tamahine.

Ka rite ki te moko, ka mau tonu te herenga whaea-tamahine mo ake tonu atu. Ko te taapiri o te puawai tino pai o te katoa he pa motuhake ki tenei moko matarohia.

He maha nga whakaakoranga a nga mama ki a tatou, me pehea te angitu i roto i nga mahi whakangahau tetahi o enei. Aroha ana matou ki tenei moko tino whaiaro. Kaore e taea te whakaaro e hia nga haora i honoa enei e rua ki nga ngira.

Ko tenei tattoo he whakaaro nui hei tohu i te herekore me te aroha o te whaea me te tamahine.

Ko tenei punga he moko kua whakatauhia e nga reanga e toru kia mahia. E mea au na‘u te mau taa-ê-raa iti i roto ia ratou tata‘itahi, tera râ, ua riro paatoa ratou ei tutau no te tahi, e tapa‘o i te here mure ore.

Na te mama whakamiharo i tono mai raua ko tana tamahine ki te tiki i tenei moko orotika. Mo ia wahine, he huarahi pai tenei ki te whakamaumahara ki a ratou ano kei te tata tonu nga wa harikoa.

Whakaritea i nga wa katoa mo to mama ... kaua hoki e wareware ki te tiri i te kapu tii ki a ia. E kore e warewarehia e enei tokorua nga whakamaharatanga mo te wa katoa.

Ehara nga rohi mo te aroha noa. Ko enei mahinga puawai whai kiko e kawe ana i te korero nui o te aroha i waenga i te whaea me te tamahine.

Ko nga whaea katoa e tiaki ana i a raatau tamahine, a ko tetahi o nga huarahi e piri ai ratou ko te whakawhitiwhiti korero. He pai tenei whiringa ki te mahi tahi me mama. Ahakoa te tawhiti, ka hono tonu ratou.

Ko te moko infinity he tohunga mohio, he pai te whakaaro ki te whakauru i to kiri me to mama.

He maha nga wa ka tangohia e nga wahine te whakaaro nui mai i o ratau whaea, he aha te mea pai ake i te moko o te kararehe tino reka me te mohio - he ruru. Ko tenei hoahoa tae tonu he whakaaro pai kia mokohia to tamahine.

I etahi wa ka kaha ake te korero o nga waahanga pai ake. He pai ki a matou nga raina maia me nga hoahoa maamaa i whiriwhiria e tenei whaea me te tamahine tokorua.

He moko ngakau ataahua ka taea te mahi me te mama.

Ko te aroha o te whaea mo tana tamahine ka nui ake te puawai. He whakamaumahara harikoa enei putiputi maaka mo tenei.

Ko te ra me te moko kotahi he whakaaro pai. Ko tenei tattoo he whiringa pai mo te mama.

Ko te ringa o Fatima he tohu motuhake ka taea e koe me to mama ki te hiahia koe.

Ko te ki o te ngakau o te whaea? Ko tana tamahine. He whakamaumahara ngawari noa tenei, he maamaa ano te ahua o enei wahine he tangata hei whakaatu i to ratau aroha o roto me to ratau ataahua.

Ko tenei hoahoa tetahi atu whiringa. Ko te moko reta he ahua me te rapu i nga kianga tika ka arohaina e to mama he whakaaro pai. He hoahoa ngawari.

Ko te moko whaea me te tamahine he whakaaro pai ki te whakaatu i to raua hononga motuhake. He pai te whakaaro ki te whiriwhiri momotuhi motuhake e pai ana ki a korua.

Ko te tikanga, ko te tokorua nei kua taia moko me whai huarahi mo raua. Ka taea e te whaea me te tamahine te whakakii i te aroha o tetahi ki tetahi.

He tino ataahua tenei moko taipitopito me te tae ka taea e nga whaea me nga tamahine te maioha mo nga reka katoa. He pai ki a matou te aho ngakau e mau ana nga manu kohi, e whakaatu ana ko te aroha kei a ratou ahakoa kei hea ratou e haere ana.

Ko tenei tattoo te huarahi tino pai ki te mahara ki te uniana whaea-tamahine ka wehe te tamahine. He moko tenei e tohu ana ko tetahi atu he waea atu.

Ko tenei moko e whakaatu pai ana me pehea e taea ai e te whaea me te tamahine te tukutahi, ahakoa kei hea. Ko te Swing on the Moon he huarahi makutu noa hei whakanui i tenei.

He ataahua nga rehua, ka tino pai tenei hoahoa ki to mama.

He uri nga kotiro mai i o ratau whaea, a ko tenei huinga moko e tino whakauru ana i tenei hononga motuhake.

Ko nga manu e tohu ana i te herekoretanga, a ko te moko manu me to mama me o tuahine he huarahi pai hei whakaatu i te whanaungatanga.

Ko nga huruhuru he whiringa pai mo to kiri, a, he mohio tenei hoahoa. He moko tae tenei e whakakotahi ana i te tohu mutunga kore, te huruhuru, nga kupu "whaea me te tamahine" me nga manu rere.

He ataahua tenei moko tohu, he whakaaro pai kia taia to mama. He hoahoa puawai lotus tino ataahua tenei ka taea e koe te mahi me te mangumangu mangu me te tohu i te aroha o te whaea me te tamahine.

Ko tenei hoahoa tetahi atu whiringa pai hei mahi me to tamahine. He hoahoa auaha tenei me te tikanga motuhake. Kia maia ki te mahi i runga i to kiri ka mau he hoahoa motuhake me to mama.

He rawe te moko pere, he whakaaro pai ki te tiki i to mama. Ko te hoahoa he pere tino ngawari me te taketake kua taia ki te waewae. Ka taea e koe te mahi tahi me to mama i te waahi kotahi, ka tohatoha noa ranei i te hoahoa me te rapu waahi rereke hei tiki moko.

Ko tenei moko tetahi atu whakaaro pai mo mama. He hanganga o nga wahanga panga e pai ana te hono tahi. Kei te whaea tetahi wahi, kei te tamahine tetahi.

Ko tenei waahanga moko he whakaaro pai ki te hiahia koe ki te mau i te moko tohu ki to kiri me te taha o to mama. Ko te tango i te moko me te hoahoa kotahi he whakaaro pai, a he pai tenei waahanga. Ko tenei tattoo me nga giraffes e rua, iti me te nui, e tohu ana i te aroha o te whaea me te tamahine.

Mena kei te hiahia koe ki te moko me to mama, he hoahoa tino ataahua tenei mo koe. He moko tino auaha tenei i mahia i roto i te tae me enei e toru nga manu tino ataahua.

Ko tenei waahanga moko he whakaaro pai mo te whakatau i te mama. He moko pi tae tenei ki te waewae.

Ko te tohu mutunga kore te tikanga he mea motuhake me te mutunga kore. Ko tenei tohu he whakaaro pai ki te tiki moko motuhake me to mama me te tohu i tenei uniana. He tattoo tenei e hono ana i te tohu o te kore mutunga me nga kupu whaea me te tamahine me te tuhi pene.

He moko arewhana tino motuhake, e tohu ana i te whakakotahitanga o te whaea me te tamahine. He hoahoa tino pai tenei i mahia i roto i te tae ka awhina koe ki te hanga whakaaro.

