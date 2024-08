47 whakaaro tattoo mo te maumahara ki te tama kua mate

I nga wa katoa o te hitori o te tangata, he waahi nui te mahi moko hei whakaatu i nga whakapono, i te mana, i te tohu ki tetahi roopu, i te whakapaipai noa ranei i te tinana. Heoi, i roto i o raatau ahua me o raatau tikanga, he waahanga motuhake mo te moko he hohonu, he kare-a-roto te ahua - he moko hei whakamaharatanga ki nga hoa aroha kua mate, ina koa ki nga tamariki. Ko enei moko ehara i te mea whakapaipai noa, engari he huarahi hei whakanui i te maharatanga o te hunga kua wehe atu. He tohu motuhake to ratou me te tikanga hohonu, ka whakaarohia e tatou i tenei ra. Ko nga moko hei whakamaumaharatanga ki nga tamariki kua mate e mau ana i te hiranga o te kare-a-roto me te tohu tohu, he mea tino nui, he pa ki o ratou rangatira. Ko enei moko ehara i te mea whakapaipai noa, engari he huarahi hei pupuri i te maharatanga o te tamaiti me te whakaatu i o ngakau pouri, aroha me te nostalgia. Ka waiho hei tohu mo te mamae me te mate, engari he tohu ano mo te ngawari me te aroha mutunga kore mo te tamaiti kua wehe atu. Ko te wahanga kare o te moko hei maumaharatanga mo nga tamariki kua mate e kore e taea te whakaaro nui. Ko ia raina, ko nga korero katoa o te moko e mau ana i te tino tikanga me te taumahatanga o te ngakau. He huarahi hei whakaatu i to pouri me to pouri, me te whakaatu ano i to aroha me to whakaute mo to tamaiti kua mate. Ka noho enei moko hei tohu mo te hononga ki te hunga kua wehe atu, he huarahi hoki hei maumahara ki a ia. He tino nui ano te hiranga tohu o aua moko. He maha nga tohu me nga whakaahua e whai tikanga motuhake ana ki te tamaiti kua mate, e pa ana ranei ki tana korero. Hei tauira, ko nga ra whanau me te mate, ko te ingoa o te tamaiti, ko tana ahua tino pai mai i te pakiwaituhi, pukapuka ranei, nga parirau anahera, he ngakau whai tohu tuatahi, me era atu mea. Kei ia tohu tona ake tikanga me te awhina ki te pupuri i te maharatanga o te tamaiti, me te tuku i tona hitori me ona uara ki nga whakatipuranga kei te heke mai.

Te hohonu o te kare-a-roto

Ko te ngaro o te tamaiti tetahi o nga mate tino uaua ka pa ki te matua. He whiu whakamiharo tenei ka huri i to oranga mo ake tonu atu, ka waiho he korekore i roto i to ngakau. Ko nga matua e pa ana ki taua mate ka pa ki te maha o nga kare-a-roto, tae atu ki te mamae hohonu, te pouri, te hara, me te maha o nga ngakau ngoikore me te iti.

Ko nga ahuatanga o te hinengaro mo te whiriwhiri i te moko hei huarahi tangihanga me te awhina i te mate

Mo te maha o nga matua, ka waiho te moko hei huarahi whakaatu i o ratou kare-a-roto me o ratou kare-a-roto e pa ana ki te mate o te tamaiti. Ko te moko hei whakamaharatanga mo te tamaiti kua mate ka waiho hei tohu mo tona oranga anake, engari he huarahi ano hoki hei whakaatu i tona kawa me te aroha. He huarahi tenei ki te pupuri hononga ki te tupapaku me te awhina i nga matua kia tata ki a ia.

Ka taea te tohu tohu moko hei whakaatu i te ahurei me te hiranga o te tamaiti kua mate. Ei hi‘oraa, peneia‘e to ’na i‘oa, te mahana fanauraa e te poheraa, te pererau melahi, aore ra te tahi atu mau tapao e auraa taa ê to ’na e to ’na na metua.

Ko te moko hei whakamaumahara i te tamaiti kua mate ka taea te whakaatu i te pouri, engari he tohu ano mo te aroha me te maumahara. Ka awhina ia i nga matua ki te pupuri i nga hononga ki te tupapaku me te wikitoria i te mamae o te mate. Ko tenei whakatau he uaua me te whakapouri i te ngakau, engari mo te nuinga he huarahi nui ki te whakaora me te whakaae ki te mate.

Te tohu me te hoahoa

Ko te moko hei whakamaharatanga mo nga tamariki kua mate he huarahi hei whakaatu i te aroha, te mahara me te pouri o nga matua. Ka whiriwhiria e ratou nga momo tohu me nga kaupapa e tino tika ana te kawe i o raatau kare-a-roto me te awhina i te pupuri i te maharatanga o te tamaiti.

Ko tetahi o nga tohu e kitea ana i roto i aua momo moko he anahera. Ko nga anahera e hono ana ki te whakamarumaru, te tumanako me te noho wairua, ka waiho hei whiringa pai mo te whakaatu i te tamaiti kua wehe hei anahera kaitiaki. Ko etahi atu tohu rongonui ko nga ahua tamariki, kanohi ranei, e whakaatu ana i te harakore me te ngawari o te tamarikitanga, me nga ra whanau me te mate hei pupuri i te maharatanga o te oranga o te tamaiti.

Whakaritenga hoahoa

Ko tetahi ahuatanga nui o te moko hei maharatanga mo nga tamariki kua mate ko te whakaritenga o te hoahoa. Ka ngana nga matua ki te hanga moko he mea motuhake, he mea motuhake ki ta raatau tamaiti. Kei roto pea ko te whakamahi i nga whakaahua, tohu ranei i tino whai kiko ki te tamaiti, penei i a raatau taonga taakaro, kararehe, waahi ranei.

I etahi wa kei roto ano hoki i nga moko nga kupu korero, kianga kupu ranei he mea nui ki te tamaiti, ki tona whanau ranei. He mea nui kia whakaatu te hoahoa moko i te takitahi me te ahurei o te tamaiti, hei awhina i nga matua ki te pupuri i ona mahara me ona kare.

Kawa me te mahara

Mo te maha o nga matua, ko te moko ka waiho hei momo kawa e taea ai e ratou te pupuri hononga ki to tamaiti kua mate. Ko tenei mahi ka waiho hei huarahi ki te haere tonu i nga maharatanga me te kore e mate noa i nga wa o te hari, engari ano hoki nga wheako uaua e pa ana ki te mate.

Ko te paanga o te moko ki te tangihanga me te whakaora i muri i te mate:

Ka taea e te moko te pa kaha o te hinengaro me te hinengaro ki nga matua, ka awhina i a ratau i roto i te tangi me te whakaora. Ka noho hei huarahi whakaatu i te pouri, i te mamae me te aroha mo te tamaiti kua wehe atu, hei huarahi hoki e kitea ai te rangimarie o roto me te ngakau mahaki.

I tenei ara, ka waiho te moko hei mahi mahara me te whakaute, engari he taputapu ano hoki mo nga matua ki te whakaae me te whakahaere i o raatau whakaaro e pa ana ki te mate.

He tauira me nga korero pono

He ahurei ia moko hei whakamaharatanga mo te tamaiti kua mate, he korero kei muri. Ko etahi o nga matua e whiriwhiri ana i nga whakaahua e tohu ana i te oranga me te ahua o ta raatau tamaiti, penei i nga ahua o te peepi me nga taonga taakaro tino pai. Ko etahi ka whiriwhiri i nga ra whanau me te mate kia maumahara tonu ki te ra i huri ai o ratau oranga ake ake. Ko enei moko ehara i te mea hei whakapaipai noa mo te tinana, engari he huarahi hei whakaatu i te aroha mau tonu me te aroha mo te tamaiti kua wehe atu.

Mo te maha o nga matua, ka noho te moko hei huarahi ki te hono tonu ki te tamaiti kua mate, kia mau te rongo o roto. E faahaamana'o te reira ia ratou i to ratou here i te mau taime atoa no ta ratou tamarii e e horo'a ia ratou i te rave'a no te faaite i to ratou mau mana'o mata. Ma tenei ka taea e ratou te tarai i te pouri me te haere whakamua, me te mau i te maharatanga o ta raatau tamaiti i roto i o raatau ngakau.

mutunga

Ko te moko hei whakamaharatanga mo te tamaiti kua mate ka waiho hei huarahi hei whakaatu i te pouri me te pouri, engari he huarahi hoki hei pupuri i te maharatanga o te tamaiti mo ake tonu atu. He tohu tenei o te aroha ka maumahara tonu ki a koe mo te wa whakamiharo i noho tahi ai, ka noho tonu te tamaiti ki roto i te whanau.

I roto i te ao hou, ko te moko hei whakamaharatanga mo te tamaiti kua mate, kei te kaha ake te mohio ki te whakaputa i o whakaaro me te pupuri hononga ki te tupapaku. Ehara tenei i te huarahi ki te wikitoria i te pouri, engari he huarahi ano hei whakaatu i to aroha me to whakaute mo to tamaiti kua wehe atu. Ka awhina ia i nga matua ki te ora tonu, ki te mahara me te aroha ki ta raatau tamaiti, me te whiwhi tautoko me te maarama mai i etahi atu.